Инфляция в России замедлилась до 0,1% за неделю с 4 по 10 июля 2017 года. На прошлой неделе инфляция ускорилась до 0,4%. Об этом говорится в материалах «Росстата».

Индекс потребительских цен с начала года составил 2,7%, с начала июля — 0,4%.

Как отмечает Банк России в бюллетене «О чем говорят тренды», по итогам июня инфляция ускорилась до 4,4% из-за подорожания плодоовощной продукции. Причиной такого роста цен стала холодная погода. Однако в ЦБ считают, что ускорение инфляции в июне не повлияет на достижение цели в 4% к концу 2017 года.

Минэкономразвития прогнозирует, что инфляция в июле замедлится до 0,2–0,4%.