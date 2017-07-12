Региональный главк МЧС по Вологодской области предупредил жителей региона о резком ухудшении погодных условий.

По данным ведомства, грозы и усиление ветра ожидаются в регионе с 18.00 среды, 12 июля, и до 18.00 четверга, 13 июля.

Скорость ветра при порывах будет достигать до 16 м/с, на западе Вологодской области пройдут сильные дожди. Спасатели традиционно напоминают гражданам о том, что в подобную погоду не стоит выходить из помещений, не надо открывать окна, не надо парковать автомобили под конструкциями или деревьями.