Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о продаже новорожденного ребенка.

В преступлении сразу по нескольким статьям УК РФ обвиняются две жительницы города Орла. Среди обвинений продажа человека, подделка документов и хищение средств при получении пособий. Рассмотрит материалы дела Заводской районный суд города Орла, сообщает InfoOrel.

По данным следствия, одна из женщин предложила своей беременной знакомой родить ребенка за денежное вознаграждение, которое составляло 80 тыс. рублей. Беременная встала на учет по документам заказчицы, а также под ее именем и с ее паспортом отправилась в роддом. На основании этого после выписки из роддома и уплаты денежных средств заказчица смогла получить свидетельство о рождении на ребенка и оформить выплаты. Женщина незаконно получила пособия на сумму 60 тыс. рублей.