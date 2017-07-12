Правительство Абхазии выплатит компенсацию семье погибшего туриста из Москвы и возьмет на себя расходы по перевозке тела. Об этом в среду сообщила пресс-служба республиканского кабмина.

По факту убийства российского туриста и похищения членов его семьи прокуратура Гудаутского района Абхазии 11 июля возбудила уголовное дело. Напомним, в результате вооруженного нападения россиянину было нанесено два ножевых ранения в область грудной клетки. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также семья — супруги и двое детей. Все они были похищены и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

Как уточнили в пресс-службе кабмина, пострадавшую семью до места назначения будут сопровождать представители правительства Абхазии.

Ранее сообщалось, что расследование убийства российского туриста под личный контроль взял президент Абхазии Рауль Хаджимба. МВД назначило вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о злоумышленниках.