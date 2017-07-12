В Сегежском районе Карелии сотрудники Госавтоинспекции при проверке пассажирского автобуса установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автобус следовал по маршруту город Сегежа — ул. Лейгубская. Водительское удостоверение у мужчины при себе отсутствовало. Как сообщает ИА «Карелinform», отметки о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотра в путевом листе задержанного имелись.

В отношении водителя возбуждено два административных дела: за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за управление без регистрационных документов. В отношении собственника автобуса идет административное расследование за допуск водителя к управлению транспортным средством в состоянии опьянения или без прав. Всем фигурантам дела грозят крупные штрафы.