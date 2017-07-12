Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упрекнул западные страны в страхе перед свободой слова. Так турецкий лидер прокомментировал в среду отказ властей Германии в проведении встречи политиков Турции с выходцами из республики.

«Я планировал встретиться с соотечественниками во время саммита G20 в Гамбурге. Мы готовы были провести встречу в любом городе Германии. Но нам отказали. Где же демократия? Причина подобной позиции Запада простая — они боятся свободы слова», — подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что Анкара не боится свободы слова, поскольку верит в себя.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что турецкой стороне было отказано в проведении встречи с проживающими в Германии соотечественниками, поскольку она не соответствовала повестке саммита G20 в Гамбурге. Кроме того, глава германской дипломатии счел неуместным привозить в Германию внутренние конфликты других стран и вести на ее территории предвыборную борьбу.

Запреты на подобные встречи также ввели власти Нидерландов и Австрии.