Обыски и задержания проведены в Берлине в рамках расследования уголовного дела о краже золотой 100-килограммовой монеты из музея Боде, правоохранители задержали двух человек, сообщили в среду в правоохранительных органах немецкой столицы.

По данным следствия, именно задержанные в марте ограбили музей и смогли вынести экспонат.

Пару недель назад следствие обнародовало в интернете видеозапись, на которой три молодых человека ночью шли в направление музея. За данные о них была объявлена награда в €5 тыс.

Монета Big Maple Leaf («Большой кленовый лист») диаметром 53 см была похищена 27 марта, ее официальный номинал составляет 1 млн канадских долларов (примерно €700 тыс.).