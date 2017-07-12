Перед судом предстанет бывший руководитель совхоза «Комсомолец» на Сахалине. Его обвиняют в торговле фаршем из мяса павших животных. Уголовное дело заведено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Как установило следствие, с 1 по 5 сентября 2015 года в совхозе был зафиксирован массовый падеж скота. Гендиректор АО «Комсомолец», чтобы не нести убытки, распорядился разделать туши, а часть переработать в фарш для последующей продажи через специализированные магазины совхоза. Остальная часть хранилась в контейнере для следующей продажи, передает ИА SakhalinMedia.

Лабораторные исследования мяса между тем показали, что оно не пригодно для употребления: фарш не соответствовал санитарным и гигиеническим требованиям, в нем была найдена патогенная микрофлора. Употребление продукции было опасным для жизни и здоровья людей.