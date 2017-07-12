Футболист московского «Спартака» Сердар Таски может перейти в «Штутгарт». Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкие к ситуации источники.

По информации журналистов, немецкая команда хочет вернуть своего воспитанника, но пока не сделала официальное предложение.

В материале агентства уточняется, что сумма трансфера за игрока может составить около €3 млн. Также отмечается, что сам футболист пока не решил, хочет ли покидать «Спартак» из-за предстоящего выступления красно-белых в Лиге чемпионов.

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