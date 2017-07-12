Московский окружной военный суд 13 июля огласит приговор пяти обвиняемым по делу об убийстве Бориса Немцова.

«Суд удаляется для вынесения приговора, который будет оглашен 13 июля», — сообщил в среду председательствующий по делу Юрий Житников.

Ранее сообщалось, что коллегия присяжных признала всех пятерых подсудимых виновными без снисхождения в подготовке и убийстве политика на Большом Москворецком мосту в конце февраля 2015 года.

Гособвинение просит Тамерлану Эскерханову, Хамзату Бахаеву, а также братьям Анзору и Шадиду Губашевым срок от 17 до 23 лет лишения свободы, для киллера Заура Дадаева — наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Предполагаемым заказчиком и организатором убийства Бориса Немцова считается Руслан Мухудинов, который с ноября 2015 года находится в международном розыске.