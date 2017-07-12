Власти РФ не ждут уступок от президента США Дональда Трампа и сами не готовы пойти на них, заявил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«От президента Трампа никто не ждет уступок Москве, и Москва не ждет уступок от Дональда Трампа. И президент (Владимир) Путин не говорил о каких-то уступках и никогда не ставил так вопрос», — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Джошуа Бейкер заявил, что американский лидер остался доволен встречей и личным знакомством с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге. Президент отметил, что у Москвы и Вашингтона еще есть разногласия, но есть и пространство для сотрудничества.