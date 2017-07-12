Родственники Бориса Немцова не уверены в виновности подсудимого Хамзата Бахаева. Адвокат семьи Вадим Прохоров в суде заявил, что его вина не доказана.

Об этом защита говорила и перед вынесением вердикта. Ранее с просьбой об оправдании Бахаева к судье обратился адвокат Заурбек Садаханов. По его словам, «законодательство позволяет судье, несмотря на обвинительный вердикт, оправдать подсудимого, который явно не причастен к данному преступлению».

Прокуратура, в свою очередь, считает его вину доказанной и требует приговорить к 17 годам колонии. Также по подозрению в убийстве были задержаны Заур Дадаев, Тамерлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы. Для них обвинение просит срок от 17 до 23 лет лишения свободы.

Для киллера Заура Дадаева гособвинение просит назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Предполагаемым заказчиком и организатором убийства политика считается Руслан Мухудинов, который с ноября 2015 года находится в международном розыске.

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в Москве 27 февраля 2015 года.