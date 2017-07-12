Заявку города Казани на проведение чемпионата мира утвердила Международная федерация мира по плаванию на открытой воде.

Окончательное решение будет принято 17 июля 2017 года. Провести соревнования планируют в 2022 или 2024 году. Как сообщает ProKazan.ru, на право устроить мероприятие также претендуют Гонконг, Будапешт и Тайбэй.

Заявку на проведение турнира столица республики подала еще в сентябре 2016 года. Подобные соревнования уже проходили в Казани в 2015 году, тогда город принимал чемпионат мира по водным видам спорта, а российская сборная заняла третье место в общекомандном зачете.