Столица Татарстана борется за право принять чемпионат мира по плаванию
Заявку города Казани на проведение чемпионата мира утвердила Международная федерация мира по плаванию на открытой воде.
Окончательное решение будет принято 17 июля 2017 года. Провести соревнования планируют в 2022 или 2024 году. Как сообщает ProKazan.ru, на право устроить мероприятие также претендуют Гонконг, Будапешт и Тайбэй.
Заявку на проведение турнира столица республики подала еще в сентябре 2016 года. Подобные соревнования уже проходили в Казани в 2015 году, тогда город принимал чемпионат мира по водным видам спорта, а российская сборная заняла третье место в общекомандном зачете.