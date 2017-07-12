Более 25 тыс. рублей удалось собрать команде сотрудников Археологического центра Псковской области с помощью краудфандинга на платформе сайта Planeta.ru. Средства необходимы на исследование уникального торгово-ремесленного поселения эпохи викингов в деревне Горожане Новосокольнического района. На месте уже работают 20 волонтеров, передает Псковское агентство информации.

Акция по сбору денег запущена 8 июня. Археологи рассчитывают собрать 250 тыс. рублей. Средневековое поселение было открыто летом 2016 года на берегу речки Смердели.

Памятник расположен на водоразделе бассейнов рек Великой и Ловати. Он связан с ловатским участком пути «из варяг в греки» и относится к категории открытых торгово-ремесленных поселений на одной из важнейших сухопутных коммуникаций. Там обнаружено 1 тыс. 10 предметов из стекла, глины, камня, черного и цветного металла. Общая датировка коллекции — третья четверть I тысячелетия н. э. — XII–XIII века, хотя основная часть вещей должна быть отнесена ко времени X–XI веков.