На глав муниципальных районов Якутии возложили персональную ответственность за возникновение новых пожаров в регионе. Об этом сообщил глава республики Егор Борисов. По его словам, отпуска для чиновников недопустимы, когда ситуация с лесными пожарами накаляется.

Борисов призвал глав районов усилить мобилизацию населения для оперативного тушения пожаров. Кроме того, необходимо привлечение дополнительной спецтехники. Глава республики отметил, что сейчас в работах задействованы 35 единиц наземной техники и 15 вертолетов, однако только один вертолет обладает специальной водосливной емкостью.

Как уточняет ИА SakhaNews, в данный момент на территории Якутии зарегистрировано 22 лесных пожара. Только три из них локализованы. В тушении задействовано более 700 человек. Площадь пожаров, бушующих в лесах Сибири, за минувшие сутки увеличилась в семь раз. Сейчас она составляет около 20 тыс. га.

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю дождей в регионе не ожидается, а температура воздуха будет достигать отметки +34 градуса.