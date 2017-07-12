Украинские СМИ: россиянина с военным билетом задержали в зоне АТО
Нацгвардия Украины заявила о задержании гражданина России и военнослужащих ЛНР в зоне проведения АТО. Об этом сообщает в среду УНИАН.
Министерство обороны России пока не подтверждает эту информацию, передает BFM.RU.
Задержание, по данным украинского агентства, происходило во время проверки документов и автомобиля «ВАЗ» на блокпосту недалеко от населенного пункта Городище Луганской области.
«Тем же военным нарядом в ходе проверки автомобиля Volkswagen и проверки документов был выявлен пассажир, который, по паспортным данным, — гражданин Российской Федерации и имел при себе военный билет РФ», — сообщили в пресс-службе украинской нацгвардии.
Сообщается, что этих двоих человек задержали и передали военной контрразведке страны.