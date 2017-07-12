Нацгвардия Украины заявила о задержании гражданина России и военнослужащих ЛНР в зоне проведения АТО. Об этом сообщает в среду УНИАН.

Министерство обороны России пока не подтверждает эту информацию, передает BFM.RU.

Задержание, по данным украинского агентства, происходило во время проверки документов и автомобиля «ВАЗ» на блокпосту недалеко от населенного пункта Городище Луганской области.

«Тем же военным нарядом в ходе проверки автомобиля Volkswagen и проверки документов был выявлен пассажир, который, по паспортным данным, — гражданин Российской Федерации и имел при себе военный билет РФ», — сообщили в пресс-службе украинской нацгвардии.

Сообщается, что этих двоих человек задержали и передали военной контрразведке страны.