Пожарный поезд выехал на Кировский завод в Санкт-Петербурге, сообщили «Известиям» в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Ранее сообщалось, что на территории завода горит одноэтажный цех, площадь охваченного огнем участка составляет 1 тыс. кв. м.

«Пожарный вертолет Ка-32 осуществляет тушение с воздуха, туда еще направляется по железной дороге пожарный поезд», — рассказали в ведомстве.

В МЧС добавили, что на месте также работают 27 единиц техники и 119 человек личного состава. В настоящее время пожар не локализован.