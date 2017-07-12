В парламенте Липецкой области одобрили поправки в региональный закон «О поощрительных выплатах в сфере образования и науки». Они предусматривают выплату стипендий одаренным учащимся средних школ.

Речь идет о победителях всероссийской олимпиады школьников. Предполагается, что стипендии будут получать учащиеся старших классов с 1 сентября текущего за конкурсом года. Как отмечает ИА LipetskMedia, ранее одаренные дети поощрялись только после окончания школы.

Размер вознаграждения составит 1 тыс. рублей. Оно будет выплачиваться в течение двух лет с момента назначения.