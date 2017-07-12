Московским автомобилистам посоветовали в среду воздержаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный из-за ливня. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Тем же водителям, которые всё же решат воспользоваться личными автомобилями, рекомендовано соблюдать ПДД и требования знаков и разметки — в частности, держать безопасную дистанцию, не нарушать допустимый скоростной режим, не совершать необоснованных маневров и обгонов, сообщает телеканал «360».

По данным МЧС, в течение дня в среду, 12 июля, а также ночью и утром 13 июля в четверг ожидается ухудшение погодных условий в виде усиления ветра с порывами до 20 м/с, дождя, грозы и града.