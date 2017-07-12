Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Анкаре вздохнут с облегчением, если Евросоюз откажется принимать Турцию в свои ряды.

«Если в ЕС скажут, что они не примут Турцию в свои члены, то мы вздохнем с облегчением и начнем реализацию альтернативных планов», _ сказал он в интервью BBC.

Он также отметил, что сейчас Турцию «не только не приглашаю на саммиты лидеров ЕС, но и напрасно отнимают у страны время».

Эрдоган также заявил, что большинство граждан Турции не хотят вступления в ЕС. При этом страна планирует поддерживать тесные связи с Евросоюзом и следить за ходом развития отношений.