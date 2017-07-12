Площадь пожара, возникшего на территории Петербургского тракторного завода, увеличилась до 1 тыс. кв. м. На тушение возгорания направлен вертолет Ка-32.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Санкт-Петербурга, горит одноэтажный цех завода. К ликвидации пожара привлечены 119 человек и 27 единиц техники. Специалисты мониторят пробы воздуха вблизи предприятия.

Напомним, сообщение о пожаре экстренным службам поступило в 11:45. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в течение пяти минут. Пожару присвоен третий номер сложности. Сведений о пострадавших не поступало.