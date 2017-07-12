Сотрудники полиции в Брянске пресекли незаконную деятельность интернет-казино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, игровой зал размещался в павильоне на улице Красноармейской. В ходе обыска оперативники изъяли 12 игровых автоматов, бухгалтерскую документацию, а также выручку от проведения азартных игр, отмечает NASHBRYANSK.RU.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 0,5 млн рублей или тюремного заключения на срок до шести лет.