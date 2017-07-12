Жители Биробиджана утверждают, что видели змей в центре города. По словам одного из очевидцев, он заметил змею во дворе своего дома.

В длину рептилия была более метра. Мужчина не исключил, что это была гадюка, приводит свидетельства одного из местных жителей ИА EAOMedia.

Между тем, как сообщили эксперты ИКАРП ДВО РАН, куда агентство обратилось за комментариями по поводу фото змеи, это все же не гадюка, а, судя по всему, узорчатый полоз, весьма распространенный в районе Биробиджана. Змея хоть и не ядовитая, но трогать ее всё же не рекомендуется. Впрочем, на фото может быть запечатлен и восточный щитомордник, а его укус опасен.

Эксперты советуют не приближаться к змеям и не пытаться их убить, чтобы не спровоцировать нападение. Они не представляют опасности до тех пор, пока их не тревожат.