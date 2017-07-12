По меньшей мере 13 человек пострадали при взрыве моторной яхты в порту немецкого города Минден. Как сообщает таблоид Bild, шесть из них получили тяжелые ранения. Состояние одного пострадавшего оценивается как критическое.

По данным издания, в инциденте пострадали 12 пожарных и один полицейский. О ЧП стало известно вечером 11 июля. Прибывшие к порту спасатели поднялись на борт яхты в дыхательных масках, чтобы потушить возгорание, после чего прогремел мощный взрыв.

При взрыве пострадали два пришвартованных по соседству судна и припаркованный в порту автомобиль. По предварительным оценкам, размер ущерба оценивается в €500 тыс. Причина ЧП сейчас устанавливается.