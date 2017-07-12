Посол России в Абхазии Семен Григорьев заявил, что в диппредставительстве возмущены нападением на туристов из Москвы, в результате которого погиб один человек.

Об этом в среду, 12 июля, передает в среду агентство Sputnik Абхазия.

«Я как посол и все посольство возмущено произошедшим. Это циничное преступление», — сказал Григорьев.

Он отметил, что ранее неоднократно говорил руководству республики о том, что обеспечение безопасности российских отдыхающих является их приоритетной задачей. Посол надеется, что правоохранительные органы республики в кратчайшие сроки обеспечат поиск, задержание и наказание виновных.

Ранее сообщалось, что пострадавшим при вооруженном нападении туристам из Москвы оказывается психологическая помощь. Погибшему россиянину было нанесено два ножевых ранения в область грудной клетки. Его сопровождали жена с двумя детьми, а также семья — супруги и двое детей. Все они были похищены и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.