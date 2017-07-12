Площадь пожара в одноэтажном производственном здании на территории Кировского завода в Санкт-Петербурге возросла до 400 кв. м. Об этом сообщил представитель городского главка МЧС.

Ранее сообщалось о возгорании в вентиляционном канале на площади 50 кв. м.

Сейчас борьбу с огнем ведут 100 человек.

Кировский завод — один из крупнейших российских промышленных холдингов машиностроительного профиля, включен в перечень системообразующих предприятий России.