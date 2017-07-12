Россиянам, арестованным во время беспорядков в Гамбурге, грозит от 6 месяцев до 10 лет тюрьмы, заявила официальный представитель прокуратуры.

«Закон предусматривает от 6 месяцев до 10 лет заключения», — цитирует ее слова «РИА Новости».

Отмечается также, что окончательное решение о наказании будет принимать суд после тщательного расследования.

Ранее сообщалось, что два россиянина, арестованные во время беспорядков в Гамбурге, обвиняются в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении полицейским.