На публичных слушаниях в Барнауле получил одобрение проект реконструкции проспекта Ленина в районе перекрестка с улицей Матросова. Дополнительные полосы для автомобилей оборудуют сразу в пяти местах.

Работы необходимы для разгрузки магистрали. По вечерам там автомобильные пробки. После реализации проекта водители смогут поворачивать с двух полос (еще две останутся для движения прямо), сообщает ресурс altapress.ru.

Планируется заменить асфальт на проспекте Ленина от путепровода до улицы Аносова, а также отремонтировать переезд через трамвайные пути. Конкурс на определение подрядчика начнется в течение двух недель. Он должен в этом году провести работы на сумму 40–50 млн рублей.