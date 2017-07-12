Семилетний мальчик, отдыхающий в оздоровительном лагере в деревне Андреевской Архангельской области 9 июля самовольно покинул учреждение. Мальчика остановил сотрудник Росгвардии.

На шагающего по обочине ребенка обратил внимание водитель взвода Няндомского филиала Росгвардии. Мужчина находился в отпуске и двигался по дороге в сторону Каргополя. Сотрудник ведомства остановил свой автомобиль и спросил мальчика, куда он идет, зачем и где его родители, сообщает News29.Ru.

Ребенок покинул лагерь, потому что соскучился по маме, которая проживает в городе Няндома. По словам мальчика, он шел именно к ней, однако мужчина сообщил ему, что он перепутал направление. Сотрудник Росгвардии предложил подвезти ребенка до города, где передал его инспектору по делам несовершеннолетних в территориальном отделе полиции.