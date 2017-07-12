Арестованные во время беспорядков в Гамбурге россияне обвиняются в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении полицейским. Об этом заявила официальный представитель городской прокуратуры.

Как сообщает «РИА Новости», полиция Гамбурга задержала москвичей 20 и 30 лет.

«Оба обвиняются в том, что кидались стеклянными бутылками в полицейских», — сказала представитель прокуратуры Гамбурга.

Сообщается, что сейчас оба россиянина находятся в предварительном заключении. Напомним, ранее полиция Гамбурга заявила о задержании шести граждан РФ, четверо из них были позже отпущены. Всего в беспорядках участвовали около 600 человек, 476 правоохранителей получили ранения.

«Известия» ранее писали, что дипмиссии РФ в Германии не получали уведомлений от властей о задержании россиян в ходе протестов в Гамбурге.