Президент России Владимир Путин подчеркнул особую ответственность СМИ за честное и непредвзятое отражение происходящих в мире событий, об этом сказано в приветствии к участникам и гостям XIX Всемирного конгресса русской прессы.

Об этом в среду, 12 июля, сообщается на сайте Кремля.

«Вы хорошо понимаете огромный просветительский, консолидирующий, воспитательный потенциал СМИ, их особую ответственность за честное и непредвзятое отражение происходящих на планете событий», — говорится в тексте телеграммы.

Российский президент также отметил, что уже долгие годы Всемирная ассоциация русской прессы объединяет руководителей печатных изданий и россиян за рубежом. Он также выразил уверенность, что мероприятие даст старт новым проектам, а также посодействует укреплению международного гуманитарного сотрудничества.