В Красноярском крае предстанет перед судом экс-глава Ирбейского района. Он обвиняется в том, что в сговоре с бизнесменом пытался похитить элементы взлетно-посадочной полосы бывшего аэродрома в селе Ирбейском.

Чиновник является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Сообщники нанесли ущерб бюджету в размере около 21 млн рублей, сообщает ИА FlashSiberia.

Как установило следствие, в 2013–2014 годах мужчины по подложным документам приобрели право на ВПП. В 2015 году они приехали на неработающий аэродром и начали разбирать объект. Их заметили местные жители. Полицейские выяснили, что обвиняемые хотели вывезти железобетонные плиты полосы, чтобы продать их.