Столичные власти возродили исторический сквер в Басманном районе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Располагается парк в Большом Спасоглинищевском переулке рядом со станцией метро «Китай-город». Сквер существовал на этом месте еще до перестройки, однако его сравняли с землей, спилили кленовую аллею, снесли находившиеся там спортивные и детские площадки. Проект возрождения сквера придумали сами местные жители, а воплощению его способствовали столичные власти, сообщает «ТВ Центр».

В нем есть несколько зон отдыха, рассредоточенных на площади более 2 га, благодаря чему в парке комфортно находиться и отдыхающим, и спортсменам, и семьям с детьми. Кроме того, в парке высадили 150 деревьев и 1 тыс. 100 кустарников, разбили на территории 8,3 тыс. кв. м клумб. Оборудовали также игровой городок на прорезиненном покрытии, батут и спортивные площадки, включая места для командных игр — баскетбола, волейбола, мини-футбола. Установили также «сухой» фонтан из 36 струй. Сооружения такого типа не имеют водной чаши, а струи воды поднимаются прямо из напольного покрытия, сообщает сетевое издание m24.ru.

В настоящее время проводятся работы по благоустройству еще двух парков — сквера Девичьего поля и парка Новодевичьи пруды. Также в рамках программы «Народный парк» ожидается открытие еще 50 новых зеленых зон в Москве.