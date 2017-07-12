Дипмиссии РФ в Германии не получали уведомлений от властей о задержании россиян в ходе беспорядков в Гамбурге. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Германии Денис Микерин.

«На данный момент официальных уведомлений от гамбургской полиции о задержании российских граждан в адрес российских дипмиссий в ФРГ не поступало. В случае подтверждения этого факта с нашей стороны будет оказано все возможное содействие для защиты прав и интересов наших соотечественников», — написал Микерин в Facebook.

Микерин также отметил, что делать выводы о наличии у задержанных российского гражданства преждевременно. Ранее прокуратура Гамбурга сообщила, что среди задержанных в связи с беспорядками в дни проведения саммита G20 есть двое россиян.

Напомним, сообщалось, что в акциях протеста приняли участие около 600 человек. По последним данным, 476 правоохранителей получили ранения.