Учредитель региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет Самарской области» предстанет перед судом за дачу взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По данным следователей, в марте текущего года обвиняемый передал должностному лицу на автозаправочной станции часть взятки в размере 100 тыс. рублей. Денежное «вознаграждение» планировалось передать за общее попустительство по службе, выражавшееся в применении входящих в его полномочия мер административной ответственности в случае выявления совершенных правонарушений в сфере миграционной деятельности. В общей сложности обвиняемый рассчитывал передать 700 тыс. рублей.

Обвиняемый был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время материалы дела передадут в федеральный суд Кировского района Самары для дальнейшего рассмотрения по существу, передает НИА «Самара».