«Серые» доходы в России действительно являются серьезной проблемой, которая давно обсуждается, однако неформальный рынок в последнее время только растет, рассказал «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, отметив, что объем «серого» фонда оплаты труда в РФ может быть выше оценки, заявленной ранее Минфином — 10 трлн рублей ежегодно.

«Что делают экономические агенты в период кризиса? Начинают сокращать или оптимизировать фонд заработной платы, сокращают людей или снижают оплату труда, выходят из нового строительства или замораживают начатое, так поступают во всем мире. В период кризиса 2015–2016 годов люди волей-неволей вышли в «серую» зону, неформальный сектор. Я думаю, что «серый» фонд даже больше 10 трлн — по оценкам налоговиков, они не добирают из фонда оплаты где-то 1,2 трлн рублей, а это 13%, в итоге получается больше 10 трлн», — пояснил Остапкович.

По его словам, содействовать исправлению ситуации могут общий рост экономики и создание предпринимательского климата, чтобы работать «под солнцем» оказалось перспективнее. Пока российская экономика находится в фазе компенсационного роста, в которой возмещаются потери последних двух лет, отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что «теневики» всё равно активно участвуют в создании ВВП.

«Они получают доход, хоть он и уходит из-под налогов, кормят свои семьи, этими деньгами участвуют в потребительском спросе. Другое дело, что они уходят от производственной деятельности в налогообложении и выпадают из статистики», — добавил Остапкович.

Изменение структуры налоговой нагрузки, которое предлагает Минфин, — снижение ставки прямых налогов на труд и повышение ставки косвенных налогов как экономический стимул для «обеления», может повлиять на ситуацию, не исключил эксперт.

Однако важно помнить, что каждый вид деятельности реагирует на такой маневр по-разному, продолжил Остапкович, — например, низкооплачиваемые виды деятельности от этого не выиграют, зато подобные меры могут быть полезны для высокотехнологичных отраслей с соответствующей оплатой труда.

«Этот маневр абсолютно нормальный, правильный и применялся во многих странах мира, но отреагируют на него по-разному, поэтому сначала необходимо просчитать, как он будет влиять на различные виды деятельности», — заключил эксперт.