Жириновский признался, что у него рекордная коллекция из 10 тыс. селфи
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в среду, 12 июля, что у него рекордная, на его взгляд, коллекция из более 10 тыс. селфи.
«Сегодня День фотографа, и у меня рекорд — более 10 тыс. селфи», — сказал Жириновский журналистам.
Он также отметил, что сегодня все люди — фотографы.
«Наверное, скоро в детском саду будут делать селфи, и это хорошо», — добавил он.
Ранее Жириновский предложил заменить селфи на русскоязычное слово «себяшки».