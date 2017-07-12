Два гражданина России были арестованы в Гамбурге в связи с беспорядками в дни проведения саммита G20 7-8 июля.

«Могу подтвердить, что по нашему ведомству проходят два россиянина», — цитирует «РИА Новости» представителя прокуратуры Гамбурга.

Уточняется, что еще четыре россиянина были отпущены.

Как ранее сообщал портал Die Welt, в акциях протеста приняли участие около 600 человек, многие из которых били автомобили, витрины, жгли костры на улицах и бросали в полицейских камни и бутылки. По последним данным, 476 правоохранителей получили ранения.