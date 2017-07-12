Выездной семинар «Британская литература сегодня» пройдет с 12 по 15 июля на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна» в Тульской области. В мероприятии примут участие британские писатели Моника Али, Грэм Макрей Бернет, Гвендолин Райли, Би Роулатт и Руперт Томсон. Модератором дискуссии выступит писатель и поэт Линор Горалик. Участников семинара ждут дискуссии, мастер-классы и круглые столы с британскими литераторами, а также живое общение на английском языке.

В текущем году программа семинара будет посвящена трем значимым литературным юбилеям: 200-летию со дня смерти английской писательницы Джейн Остин, 220-летию со дня рождения британской писательницы Мэри Шелли и 200-летию с момента написания ее романа «Франкенштейн», предопределившего развитие британской научной фантастики. Главной темой семинара станет соотношение традиций и новаторства в различных аспектах, сообщает ИА «Тульские новости».

Музей-усадьба «Ясная Поляна», основанный в 1921 году, является родовым имением Льва Толстого. Здесь великий писатель провел большую часть своей жизни. Ландшафты усадьбы и здания конца XVIII — начала XIX веков до сегодняшних дней остаются в неизменном виде.

В 2008 году музей получил грант Евросоюза в рамках программы «Поддержка инициатив сотрудничества в области культуры». Помимо этого, «Ясная Поляна» победила в конкурсе проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» в 2005 и 2008 годах.

В усадьбу, где Толстой прожил почти полвека, по-прежнему неизменно стремятся его почитатели и последователи, здесь часто бывают потомки писателя, а также приезжают путешественники и туристы.