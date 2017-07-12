Полицейские выясняют обстоятельства падения жительницы Оренбурга в результате обрушения металлической конструкции балкона в жилом доме, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, ЧП произошло минувшей ночью в одном из жилых домов на Западной улице. По предварительным данным, 36-летняя женщина вышла на балкон и облокотилась на край. В результате перила не выдержали и женщина упала. Пострадавшую доставили в больницу. В настоящее время женщине оказывается медицинская помощь.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, передает РИА «Оренбуржье».