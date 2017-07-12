В ходе азиатских торгов в среду, 12 июля, цены на нефть активно растут, это происходит благодаря данным Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов топлива в США сразу на 8,1 млн баррелей за неделю, передает «Интерфакс».

Уточняется, что стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск увеличилась на 1,45% — до $48,21 за баррель, нефть WTI подорожала на 1,71% — до $45,81 за баррель.