«Мегафон» официально объявил о покупке 50% «Евросети» у «Вымпелкома»
Компания «МегаФон» приобретет у «ВымпелКома» принадлежащую компании долю в размере 50% акций «Евросети» и доведет свою долю владения до 100%, сообщается в среду, 12 июля, на сайте «Мегафона».
Как уточняется в сообщении, «Евросеть» останется на рынке как операционная компания, а «ВымпелКом» приобретет половину розничных салонов «Евросети».
Теперь соглашение должно быть одобрено регулятором, сделку удастся завершить лишь после соблюдения всех предварительных условий и получения согласования регулирующих органов.