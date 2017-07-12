Компания «МегаФон» приобретет у «ВымпелКома» принадлежащую компании долю в размере 50% акций «Евросети» и доведет свою долю владения до 100%, сообщается в среду, 12 июля, на сайте «Мегафона».

Как уточняется в сообщении, «Евросеть» останется на рынке как операционная компания, а «ВымпелКом» приобретет половину розничных салонов «Евросети».

Теперь соглашение должно быть одобрено регулятором, сделку удастся завершить лишь после соблюдения всех предварительных условий и получения согласования регулирующих органов.