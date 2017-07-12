Состояние трех пострадавших при пожаре в ТРЦ Рио в Москве остается тяжелым. В столичных больницах на лечении по-прежнему находятся 14 человек.

При пожаре в торговом комплексе на Дмитровском шоссе всего пострадали 18 человек, троим из них медицинская помощь была оказана амбулаторно. По предварительным данным причиной ЧП, которое произошло вечером 10 июля, могло стать короткое замыкание. Правоохранители исключают версии с курением в неположенном месте, нарушением правил проведения ремонтных работ и поджогом.

Сообщается, что сигнал о возгорании поступил на пульт экстренных служб лишь спустя 40 минут после его начала. Сейчас ТРЦ РИО закрыт до выяснения точных причин пожара.

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Из ТРЦ были эвакуированы порядка 3 тыс. человек.