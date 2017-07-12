Большинство россиян негативно оценивают отношения России и Украины: свыше трети говорят о напряженности, четверть отмечают враждебность. Положительную оценку отношениям двух стран дали лишь 9% опрошенных, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Оценки российско-украинских отношений в нашем обществе не улучшаются: напряженность ощущают 36% россиян, враждебность – 25%», – цитирует данные опроса «РИА Новости».

Еще 13% опрошенных охарактеризовали отношения как «прохладные». Дружескими отношения России и Украины считают лишь 5% участников опроса, добрососедскими – 3%, а «довольно теплыми» их назвали всего 1% опрошенных.