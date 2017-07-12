На Дальнем Востоке в среду, 12 июля, зарегистрировали более 170 лесных пожаров. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства.

«В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе горели 173 лесных пожара, новых очагов не возникло», – сказано в сообщении ведомства.

Также в департаменте отметили, что самое большое количество лесных пожаров зарегистрировано в Якутии –108. В Амурской области зафиксированы 34 очага возгорания, в Хабаровском крае – 27.

Помимо этого, два пожара отмечены в Камчатском крае, и по одному в Сахалинской и Магаданской областях.

В тушении пожаров в минувшие сутки были задействованы 926 человек и 111 единиц техники.