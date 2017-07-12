Директор пансионата для престарелых в поселке Емельяново Красноярского края, где за пять лет умерло 18 пожилых постояльцев, предстанет перед судом.

Как сообщает СКР по Красноярскому краю, руководитель учреждения обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья. По версии следствия, с сентября 2011 года по июнь 2016 года директор заключал с родственниками престарелых людей договоры, в котором указывалась стоимость проживания в пансионате — от 15 до 30 тыс. в месяц.

Работники пансионата должны были круглосуточно следить за постояльцами, оказывать им помощь в поддержании личной гигиены, кормить, а также в случае ухудшения здоровья незамедлительно вызывать скорую медицинскую помощь. После помещения в учреждение редко кто из престарелых проживал в нем и месяц, в среднем около двух недель. Потерпевшими по делу признаны 15 человек - родственники людей, которые скончались в пансионате.