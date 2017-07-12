Крупный лесной пожар на севере Сахалина удалось локализовать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Пожары охватили регион в конце прошлой недели. На данный момент локализовано возгорание в Охинском районе, угрозы для населенных пунктов нет. Данная местность является труднопроходимой, что осложняет тушение. Площадь пожара составляет более 2,9 тыс. га.

В тушении задействованы 233 человека, 44 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8, оборудованные водосливными устройствами. Отмечается, что за сутки было выполнено 50 сливов, что составляет более 100 тонн воды. На вертолете Ми-2 осуществляется оперативный переброс личного состава, обеспечение группировки всем необходимым для борьбы с огнем, а также мониторинг прилегающей территории.