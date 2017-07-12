В результате пожара в квартире в центре Москвы двое человек погибли, еще двое госпитализированы в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на осведомлённый источник.

Известно, что возгорание произошло на пятом этаже семиэтажного жилого дома по адресу Малый Афанасьевский переулок, д.5/15, п.2. По данным агентства, площадь возгорания составила около 10 кв.м., жильцы дома эвакуированы. Одного погибшего спасатели обнаружили в комнате квартиры, второй скончался по дороге в больницу.