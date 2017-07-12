Один из личных вертолетов президента США Дональда Трампа совершил аварийную посадку в середине июня в Нью-Йорке, однако детали ЧП было решено не разглашать. Об этом 11 июля сообщило издание Page Six, опубликовавшее фотографии пострадавшего вертолета.

По информации издания, 15 июня при посадке на вертодроме в западной части Манхэттена рядом с рекой Гудзон машина задела забор, в результате чего был полностью срезан ее хвостовой ротор. Вертолет хотя и удалось посадить, он нуждался в серьезном ремонте: с площадки его убирал кран.

Очевидец рассказал Page Six, что при аварийной посадке скорее всего никто не пострадал. Однако его поразило то, что сразу же после приземления обслуживающий персонал начал заклеивать надпись «Трамп» на борту вертолета – явно для того, чтобы инцидент не ассоциировался с президентом США.

Поначалу возник слух о том, что на борту могли находиться дочь президента Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, однако инсайдеры из окружения Трампа позднее эту информацию опровергли.

Trump Organization на запрос издания не ответила. Федеральное управление гражданской авиации подтвердило, что расследует данное происшествие, передав запрос издания в Белый дом, который его также оставил без ответа.