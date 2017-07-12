Дочернее предприятие крупнейшего в России золотодобытчика «Полюс» заключило сделку с дочкой «Ростеха» (компанией «РТ — Развитие бизнеса») на приобретение доли в 25,1% в самом крупном в России месторождении золотосодержащих руд Сухой Лог. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте «Полюса».

Месторождение расположено в Иркутской области. Сумма сделки составила $145,9 млн. Выкуп доли «РТ — Развитие бизнеса» (РТ-РБ) в совместном предприятии «СЛ Золото», которому принадлежит лицензия на освоение золоторудного месторождения, будет произведен «Полюсом» в течение следующих пяти лет и будет оплачен акциями «Полюса».

«С учетом долгосрочного характера проекта Сухой лог, для «РТ-РБ» данная сделка позволит получить преимущества от владения акциями компании «Полюс», обладающей качественным портфелем золоторудных активов в России. При этом «РТ-РБ» сохранит влияние в проекте Сухой Лог в рамках действующего корпоративного договора между партнерами», – говорится в сообщении «Ростеха».

В корпорации отметили, что сделка полностью соответствует стратегии «Ростеха» по участию в горнодобывающих проектах.

Объем минеральных ресурсов месторождения оценивается в 58 млн унций со средним содержанием золота 2 гр/т. Предполагаемое начало добычи — 2025 год. Ежегодный объем добычи золота на месторождении ожидается в 1,6-1,7 млн унций (50-53 тонны).